- Il ministro delle Finanze greco, Evengelos Venizelos, lasciando la riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles, ha annunciato che "domenica prossima il voto in Parlamento sarà decisivo" per la permanenza della Grecia o meno nell'euro. L'Eurogruppo ha stabilito che per ora non ci sono le condizioni per concedere aiuti ad Atene.