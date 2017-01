20:42

- L'a.d, di Fiat Sergio Marchionne ribadisce di non aver mai minacciato di voler lasciare l'Italia. Ma, spiega, "la stabilità del sistema politico è una cosa che interessa una multinazionale come Fiat. Noi siamo gli unici a fare auto in Italia e per continuare a farlo ci devono essere le condizioni adeguate per incoraggiare la permanenza di un'azienda in Italia". E, aggiunge, "il fatto che ora ci sia Monti è un passo enorme per noi e per il Paese".