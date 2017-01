16:55

- Il Fondo monetario internazionale approva le misure del governo Monti e prevede che l'Italia riuscirà a rimettere i conti in ordine. Gerry Rice, capo delle pubbliche relazioni dell'Fmi, ha detto ai giornalisti, in relazione alla visita del premier a Washington: "Non ci sono incontri in programma con Monti, ma plaudiamo alle ambiziose misure di correzione e stimiamo che il consolidamento del debito in corso porterà al risanamento del bilancio".