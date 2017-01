16:40

- Nel 2012 gli italiani pagheranno una bolletta del gas da record a causa dell'emergenza maltempo, che sta mettendo le ali ai consumi per il riscaldamento. Federconsumatori ha calcolato che, se questo freddo eccezionale continuerà, la spesa annua di ogni famiglia salirà a 1.411 euro, per un maggior esborso pari a 135 euro: una cifra così alta non si era mai registrata in passato. Inoltre, dal prossimo trimestre si rischia anche che le tariffe aumentino.