- E' "intollerabile" l'immobilismo di alcune amministrazioni per le infrastrutture che producono gas. E' quanto ha affermato il ministro per lo Sviluppo, Corrado Passera, parlando in Commissione Industria al Senato secondo quanto riportato dal bollettino parlamentare. Il ministro parlando in Commissione avrebbe fatto un chiaro riferimento alle difficoltà che si incontrano in Italia per l'ubicazione dei cosiddetti rigassificatori.