09:13

- Piazza Affari apre in rialzo. In avvio l'indice Ftse Mib avanza dello 0,79% a 16.798 punti, mentre l'All Share guadagna lo 0,67% a 17.738. Positivo anche l'indice Star a quota 10.610 punti (+0,46%). Il differenziale di rendimento tra i Btp italiani e i Bund tedeschi a 10 anni oscilla in apertura intorno ai 361 punti (360 alla chiusura di ieri); il rendimento è del 5,61%.