- Applicando all'Italia l'impatto delle liberalizzazioni osservato negli ultimi 10 anni nella media dei Paesi Ocse "si potrebbe ottenere una crescita pari ad almento l'1% del Pil ovvero ricchezza per circa 13 miliardi di euro". E' quanto affermato dal presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, in audizione in commissione industria al Senato. Tuttavia, prosegue: "Diventa difficile valutare l'impatto atteso nell'attuale congiuntura".