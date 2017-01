19:11

- Il ministero per lo Sviluppo economico ha avviato la procedura di liquidazione coatta amministrativa per la cooperativa che edita il quotidiano Il Manifesto. Lo rende noto il collettivo del giornale, spiegando che sarà lanciata una campagna straordinaria a sostegno della testata, che resterà in edicola. "E' il momento più difficile della storia quarantennale de Il Manifesto", scrive il collettivo.