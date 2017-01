18:02

- Nonostante sul mercato rimangano le preoccupazioni per lo stallo delle trattative sul debito greco, la Borsa di Milano chiude in positivo, migliore tra le piazze europee. Il Ftse Mib sale dell'1,08% a 16.669 punti, mentre l'All Share guadagna lo 0,9% a 17.621 punti. In rialzo i titoli dei maggiori istituti di credito grazie all'allentamento della tensione sui titoli di Stato, bene anche gli energetici, con Enel in grande spolvero.