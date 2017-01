12:55

- Nonostante il ridotto afflusso di gas dalla Russia, l'Ucraina assicurerà all'Europa la quantità necessaria per far fronte al maltempo prelevando metano dai propri depositi. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia, Iuri Boiko. Kiev, da cui passa gran parte del metano russo diretto all'Europa, in questi giorni sta ricevendo quotidianamente da Mosca 460 milioni di metri cubi di gas invece dei 510 dovuti.