12:15

- Sono 14.7 milioni gli italiani a rischio di povertà o esclusione sociale, vale a dire il 24,5% della popolazione. Solo in Germania, in termini assoluti, ce ne sono di più (15.9 milioni). E' la fotografia fornita da Eurostat per l'anno 2010. Il 6,9% è invece considerato come "in condizioni di severe privazioni materiali". Il dato italiano è comunque in leggera flessione percentuale rispetto al 2009 (-0,2% da 24.7 a 24.5).