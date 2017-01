09:16

- Apertura positiva per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che in avvio di giornata segna +0,75% a 16.614 punti, l'All Share +0,60% a 17.569 punti e lo Star +0,17% a 10.491 punti. Apertura in calo per lo spread fra Bund e Btp che da un valore iniziale di 367 punti è sceso in pochi minuti fino a quota 355. Il rendimento dei nostri titoli a 10 anni si è abbassato al 5,54%.