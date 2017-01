01:37

- La situazione è sotto controllo, grazie alle misure adottate negli scorsi giorni, ma rimane lo stato di emergenza. E' questo l'esito della riunione del Comitato per il monitoraggio e l'emergenza gas del Ministero dello Sviluppo economico, che ha analizzato i primi effetti delle misure adottate per far fronte alla ridotta disponibilità di gas. Si è anche fatto il punto sui prossimi giorni, in cui dovrebbe proseguire l'ondata di freddo.