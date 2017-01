18:11

- Chiusura positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,62% a 16.491,71 punti e il Ftse All Share in rialzo dello 0,41% a 17.464,89 punti. A sostenere Piazza Affari ci hanno pensato Unicredit, che ha sfiorato il +5%, e titoli come Fiat e Telecom. Finale contrastato per bancari, industriali ed energetici; in ordine sparso i titoli del lusso, pesante Impregilo.