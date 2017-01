foto Ansa 15:58 - Secondo il segretario generale dell'Ocse, Miguel Angel Gurria, l'Italia sta vivendo, sul piano delle riforme avviate dal governo guidato da Mario Monti, un "momento storico". "Consideriamo Monti l'uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto" afferma. Tuttavia, per Gurria, Roma "non deve abbassare la guardia" perché i rischi di contagio della crisi ora, provengono essenzialmente dallo scenario internazionale. - Secondo il segretario generale dell'Ocse, Miguel Angel Gurria, l'Italia sta vivendo, sul piano delle riforme avviate dal governo guidato da Mario Monti, un "momento storico". "Consideriamo Monti l'uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto" afferma. Tuttavia, per Gurria, Roma "non deve abbassare la guardia" perché i rischi di contagio della crisi ora, provengono essenzialmente dallo scenario internazionale.

Il pericolo contagio, sottolinea infatti ancora Gurria, "non dipende solo dall'Italia". E per questo è indispensabile che l'attenzione in proposito resti elevata, ha detto il segretario generale.



"L'articolo 18 non è il punto fondamentale della riforma del lavoro allo studio in Italia - ha poi continuato Gurria -: in realtà si parla di flessibilità ma anche di reti di protezione per chi oggi non ce l'ha, e di reinserimento nel mercato del lavoro".