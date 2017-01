foto Ap/Lapresse

11:35

- Sarà solo un caso ma Sergio Marchionne, l'ad della Fiat, risiede in Svizzera, precisamente a Zug, cantone famoso per la sua 'generosità' per quanto riguarda le tasse. Per questo motivo, sul suo stipendio milionario, che si aggira intorno ai 3 milioni e mezzo di euro (l'ultimo dato disponibile è quello del 2010), deve pagare al Fisco italiano un'aliquota non superiore al 30 per cento. Ben inferiore a quella di molti suoi dipendenti, che, risiedendo in Italia, hanno un carico fiscale maggiore.