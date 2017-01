09:20

- Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,32% a 16.442 punti e il Ftse All Share dello 0,34% a 17.452 punti. Stabile il differenziale tra i Btp e il Bund a 10 anni che segna in apertura 376,2 punti (contro i 373 della chiusura di ieri). Il rendimento è al 5,64%.