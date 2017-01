00:37

- "Non ci sarà un aggravio delle bollette del gas e se ci sarà lo sosterremo noi". Lo ha dichiarato l'ad dell'Eni Paolo Scaroni. "L'Italia sta acquistando gas dal nord Europa a carissimo prezzo, ma questo - ha assicurato - non si tradurrà in un aumento delle bollette che vengono stabilite dall'autorità per l'energia". Quanto agli approvvigionamenti di gas, Scaroni ha ribadito che "non mancheranno, come non mancherà l'energia elettrica".