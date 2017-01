18:05

- Chiusura in moderato calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,3% a 16.389,82 punti e il Ftse All Share che lascia lo 0,12% a 17.393,21 punti. Bene il lusso, volano Unipol (+30,33%) e Fonsai (+31,32%), con il consorzio di garanzia per i due aumenti di capitale 'gemelli' ormai formato. Male Autogrill (-4,46%) e Fiat Industrial (-2,82%).