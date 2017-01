foto Ap/Lapresse Correlati Merkel-Sarkozy, linea comune indissolubile 14:31 - "Insieme al Cancelliere, dico che i nostri amici greci devono assumersi le loro responsabilità votando le riforme su cui si sono impegnati" con l'Unione Europea. E' il monito del presidente francese Nicolas Sarkozy nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Sarkozy ha poi aggiunto che l'alleanza tra Francia e Germania "ha permesso di evitare all'Europa di finire nel baratro". - "Insieme al Cancelliere, dico che i nostri amici greci devono assumersi le loro responsabilità votando le riforme su cui si sono impegnati" con l'Unione Europea. E' il monito del presidente francese Nicolas Sarkozy nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Sarkozy ha poi aggiunto che l'alleanza tra Francia e Germania "ha permesso di evitare all'Europa di finire nel baratro".

"Vogliamo che sia chiaro ancora una volta che non ci può essere accordo se le proposte della Troika non saranno implementate. Sono sul tavolo, il tempo è limitato. Qualcosa deve succedere rapidamente", ha spiegato Merkel dopo un incontro con il presidente francese Nicolas Sarkozy.



Il cancelliere ha poi aggiunto che ritiene sia necessaria che i pagamenti per interessi siano effettuati su un conto separato. Dal canto suo Sarkozy ha dichiarato che "leader greci hanno preso degli impegni e devono rispettarli scrupolosamente". "Vogliamo questo accordo, il tempo sta volando, bisogna chiudere, mettere una firma", ha aggiunto.



"La situazione della Grecia deve essere regolata una volta per tutte. I parametri sono sul tavolo e i nostri amici greci devono assumersi le responsabilità derivanti dagli impegni assunti. Questo riguarda tutti i leader, il primo ministro, i leader socialisti e di Nuova Democrazia. Non ci sarà nessun sblocco dei fondi senza le riforme. Noi suggeriamo che gli interessi del debito greco siano depositato su un fondo bloccato", ha aggiunto Sarkozy.



Il duo Merkel-Sarkozy: "Abbiamo salvato l'Europa"

L'alleanza tra Francia e Germania "ha permesso di evitare all'Europa di finire nel baratro" e di "superare le sfide immense che si sono presentate in questi 3 anni di crisi": lo ha detto il presidente francese Nicolas Sarkozy e il cancelliere tedesco Angela Merkel.



Plauso a Monti: "Progressi spettacolari"

Ancora parole di incoraggiamento dei due leader europei a Mario Monti: "Stiamo vedendo il primo ministro italiano quale lavoro notevole stia facendo e quali progressi spettacolari stia facendo l'Italia".



Il premier italiano ringrazia

"Non sapevo che il presidente Sarkozy avesse citato oggi la politica economica del governo italiano, lo ringrazio per questo apprezzamento. Abbiamo tutti da imparare da tutti". Lo ha detto il premier, Mario Monti, dopo le parole del presidente francese.