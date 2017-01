09:21

- Piazza Affari apre la seduta in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,41% a 16.371 punti e il Ftse All Share lo 0,33% a 17.350 punti. Avvio debole anche per le altre principali Borse europee: c'è timore per un default della Grecia, dopo che ieri i leader dei principali partiti non si sono accordati sulle riforme da presentare alla troika. A Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,2%, a Francoforte il Dax scende dello 0,3% e a Parigi il Cac 40 perde lo 0,6%.