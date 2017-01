09:25

- Piazza Affari apre in calo. L'indice Ftse cede in avvio lo 0,17% a 16.248 punti. Deboli anche le altre Piazze europee, in attesa dei dati sull'occupazione Usa e della chiusura del negoziato in Grecia sullo swap del debito. Londra cede lo 0,1%. A Francoforte il Dax perde lo 0,1% e a Parigi il Cac 40 è in ribasso dello 0,3%, mentre l'indice principale di Londra perde lo 0,17% a 5.786. In rosso anche Amsterdam (-0,09%).