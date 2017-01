08:18

- La Borsa di Tokyo chiude la giornata in ribasso dello 0,51%, scontando i realizzi con il disappunto per i deboli dati di bilancio della Corporate Japan e in attesa della diffusione della statistica mensile sull'occupazione Usa. L'indice Nikkei cede a 44,89 punti, a quota 8.831,93, mentre lo yen è contrastato: l'euro cede a 100,07 e il dollaro sale a 76,20. Vola Sony (+8%), malgrado le perdite stimate per l'anno 2011.