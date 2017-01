foto Ap/Lapresse 18:05 - Il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, ha ufficializzato la firma del Trattato istitutivo del fondo salva-stati permanente Esm. Il fondo, si precisa in una nota, avrà una capacità di 500 miliardi di euro, grazie a un capitale da 700 miliardi sottoscritto dai Paesi dell'Eurozona. L'adeguatezza di Esfs e Esm, si spiega, sarà rivista il primo marzo al prossimo vertice dei capi di Stato e di governo Ue. - Il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, ha ufficializzato la firma del Trattato istitutivo del fondo salva-stati permanente Esm. Il fondo, si precisa in una nota, avrà una capacità di 500 miliardi di euro, grazie a un capitale da 700 miliardi sottoscritto dai Paesi dell'Eurozona. L'adeguatezza di Esfs e Esm, si spiega, sarà rivista il primo marzo al prossimo vertice dei capi di Stato e di governo Ue.

Van Rompuy ha quindi precisato che il fondo sarà un'istituzione finanziaria internazionale con base in Lussemburgo. Nel testo del trattato si specifica che lo stock di capitale autorizzato ammonta a 700 miliardi, suddiviso in sette milioni di quote da 100.000 euro, che il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 miliardi e che "il consiglio dei governatori può chiedere in qualsiasi momento" il versamento del capitale autorizzato non versato (pari a 620 miliardi).