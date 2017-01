18:30 - Piazza Affari chiude in lieve rialzo, al termine di una seduta volatile interamente trascorsa nei pressi della parità. Il Ftse Mib registra un progresso dello 0,07% a 16.276,50 punti, mentre l'All Share archivia la seduta a 17.244,61 (+0,21%). Sprint dell'indice Star che chiude a 10.356,22 punti, in rialzo dell'1,39%. Seduta da protagonista per Mps, balzata dell'8%. Contrastati energetici e industriali.