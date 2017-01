16:10

- Il governo è determinato "a realizzare una riforma incisiva del mercato del lavoro nel volgere di poche settimane". Il ministro del Welfare Elsa Fornero lo sottolinea in una nota, assicurando che "il governo e le parti sociali proseguiranno il dialogo in vista della definizione di un insieme di strumenti, dalle tipologie contrattuali agli ammortizzatori sociali, che dovranno essere attivati, o disattivati, per raggiungere gli obiettivi fissati".