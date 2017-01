Lavoro, Marcegaglia: "L'art.18 non è un tabù"

foto LaPresse Correlati Lavoro, Fornero: o dialogo o avanti 14:35 - "Siamo totalmente d'accordo con quello che ha detto ieri Monti. L'articolo 18 non deve essere più un tabù". Parola di Emma Marcegaglia, che commenta così l'intervento del premier sul lavoro. "Quella norma - ha aggiunto - crea una dicotomia drammatica nel mercato del lavoro. Quindi questo tema è sul tavolo e noi lo sosteniamo". Il governo d'altra parte, ha ripreso la leader di Confindustria, "ha assicurato che non toccherà la cassa integrazione". - "Siamo totalmente d'accordo con quello che ha detto ieri Monti. L'articolo 18 non deve essere più un tabù". Parola di Emma Marcegaglia, che commenta così l'intervento del premier sul lavoro. "Quella norma - ha aggiunto - crea una dicotomia drammatica nel mercato del lavoro. Quindi questo tema è sul tavolo e noi lo sosteniamo". Il governo d'altra parte, ha ripreso la leader di Confindustria, "ha assicurato che non toccherà la cassa integrazione".

La Marcegaglia ha poi commentato il ragionamento del ministro Fornero sulla flessibilità in entrata che può essere "buona e cattiva". "Su questo siamo d'accordo, se ci sono delle false partite iva si tratta di ragionare su questi, se ci sono delle forme contrattuali non a tempo determinao che dovrebbero essere indeterminati si può aguire con un aumento dei contributi", ha spiegato.



Il presidente di Viale dell'Astronomia ha poi assicurato che "c'è l'accordo tra tutte parti" sulla necessiità di aumentare la flessibilità in entrata combattendo gli "abusi". Per quanto riguarda la flessiblità in uscita Confindustria "non affronta il tema in termini ideologici, però pensa che il tema del reintegro deve valere in modo chiaro per tutti i casi di licenziamenti discriminatori o nei casi in cui legge dice che il licenziamento è nullo". "Mentre in tutti gli altri casi dobbiamo diventare europei, ci deve essere l'indennità di licenziamento", ha aggiunto. "Il ministro Fornero ha parlato di licenziamenti per motivi economici, senza il tema del reintegro ma solo con l'indennità di licenziamento - ha proseguito -. Il tema è sul tavolo".



"Oggi il posto fisso on c'è più"

Poi una battuta sulla questione "posto fisso". "Nella situazione in cui siamo il posto fisso come tale non c'è più. Penso che il presidente Monti lo dicesse nella logica che per un giovane sia importante fare esperienze diverse - ha spiegato il presidente di Confindustria -. Esperienze che sono utili sotto l'aspetto della formazione e di una maggior competitività dei nostri giovani".



"Ragionevole riforma anche senza accordo"

Comprendiamo e siamo d'accordo con il Governo sul fatto che la riforma (del mercato del lavoro ndr) va fatta e che, se l'accordo non ci sarà, il Governo possa andare avanti comunque. E' ragionevole". Così la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha risposto ai giornalisti che le chiedevano un commento al fatto che il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, è pronta ad andare avanti sulla riforma del mercato del lavoro anche senza l'accordo con le parti sociali.



"Mercati e investitori aspettano la riforma del lavoro"

Poi un riferimento al mondo imprenditoriale e alle sue attese. "I mercati finanziari, gli istituti internazionali, la commissione europea e gli investitori aspettano di vedere come faremo questa riforma del mercato del lavoro, elemento essenziale per capire la capacità di cambiamento di questo governo e anche del Paese", ha spiegato Emma Marcegaglia.