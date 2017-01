14:00

- Le misure varate all'ultimo vertice europeo del 30 gennaio per fronteggiare la crisi "sono ampiamente insufficienti". A sostenerlo è il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, secondo il quale al prossimo vertice Ue di marzo sarà necessario varare ulteriori misure per coordinare al meglio la politica economica dell'eurozona. "Abbiamo un mercato interno, una moneta unica ma non abbiamo un'autorità economica centralizzata", ha sottolineato.