foto Ansa Correlati Redditometro, tutte le anticipazioni 10:11 - Dalle bollette di casa al master dei figli, dal possesso dei cavalli alle colf: il nuovo redditometro punta a far emergere anomalie nelle dichiarazioni degli italiani attraverso strumenti che vanno a esplorare lo stile di vita reale, attraverso indicatori che siano significativi della vera ricchezza delle famiglie. Controlli incrociati dell'Agenzia delle entrate tra consumi reali e dichiarazioni saranno la chiave della guerra all'evasione. - Dalle bollette di casa al master dei figli, dal possesso dei cavalli alle colf: il nuovo redditometro punta a far emergere anomalie nelle dichiarazioni degli italiani attraverso strumenti che vanno a esplorare lo stile di vita reale, attraverso indicatori che siano significativi della vera ricchezza delle famiglie. Controlli incrociati dell'Agenzia delle entrate tra consumi reali e dichiarazioni saranno la chiave della guerra all'evasione.

In un'audizione alla commissione Finanze della Camera, il direttore dell'Agenzia delle entrate Attilio Befera, come spiega il "Corriere della Sera", entra nel dettaglio della nuova strategia, legata appunto al redditometro, con cui il governo punta al recupero della ricchezza che scivola via nei mille rivoli dell'evasione.



Si indaga sull'abitazione, sui mezzi di trasporto, sulle assicurazioni, sull'istruzione e sulle attività sportive e di cura della persona, e naturalmente sugli investimenti mobiliari e immobiliari.



Casa, colf e spese per le bollette

Sotto la lente del nuovo redditometro finiranno le case di residenza ma soprattutto le seconde case, poi i costi legati alle ristrutturazioni e le colf. Ma si andrà anche oltre: si esamineranno arredi, elettrodomestici e perfino le bollette di luce, telefono e gas.



Aerei, auto e barche

Dalle auto alle barche, dai mezzi in leasing agli aerei privati, saranno molti gli indicatori da tenere d'occhio. Accanto a questi, anche i contratti di assicurazione sulla vita, i costi delle polizze auto e i contributi previdenziali, da quelli obbligatori a quelli legati alla previdenza complementare.



Figli, scuola, sport

Si andrà a spulciare nelle spese per i figli, dall'asilo fino al master, ai corsi di lingue e a quelli universitari, fino ai soggiorni di studio all'estero e ai canoni di affitto per frequentare l'università in un'altra città. Non sfuggiranno al Fisco neanche le spese legate alle attività sportive e ricreative, o ai soggiorni in alberghi e centri benessere.



Arte, oro, gioielli

Si spende per arte o antiquariato, gioielli o veterinario? Anche queste spese finiranno nel mirino del Fisco, con attente valutazioni. E saranno esaminati poi gli assegni al coniuge in caso di separazione o divorzio.



Investimenti e oro

Fabbricati, terreni, azioni e obbligazioni, fondi d'investimento: ogni prodotto finanziario sarà analizzato dagli uomini del Fisco. E andrà a influire sulla misura del reddito di tutti noi.