07:37

- Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo (+0,76%), dopo una seduta segnata dal blocco del sistema informatico che ha impedito gli scambi su titoli come Sony e Hitachi. L'indice Nikkei sale a quota 8.876,82, in scia alla fiducia di ripresa dell'economia mondiale con i dati sulla produzione di gennaio di Eurozona e Cina, in aggiunta a quelli positivi di settore manifatturiero e occupazione Usa. Sharp cede ai minimi dal 1980 con le stime di perdite record.