- Termina in territorio positivo la seduta a Wall Street, influenzata da dati macroeconomici Usa migliori del previsto e dall'ottimismo per un accordo vicino sul debito tra le autorità greche e i creditori privati. Inoltre si attende il debutto in Borsa di Facebook. Il Dow Jones guadagna lo 0,66% a 12.716,50 punti, il Nasdaq l'1,22% a 2.848,16 e lo S&P 500 lo 0,89% a 1.324,05 punti. Dopo la chiusura, l'euro è scambiato a 1,3156 dollari.