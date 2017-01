Wall Street, il grande giorno di Facebook

foto Dal Web 23:54 - Facebook sbarca a Wall Street. Il colosso fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg ha depositato presso la Sec, la commissione Usa che vigila sulla Borsa, la richiesta di quotazione. L'obiettivo dell'Ipo (initial public offering) è di raccogliere almeno 5 miliardi di dollari. Si tratta del debutto in Borsa più importante di sempre per un'azienda della Silicon Valley. Il titolo prevede di avere come simbolo "Fb". - Facebook sbarca a Wall Street. Il colosso fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg ha depositato presso la Sec, la commissione Usa che vigila sulla Borsa, la richiesta di quotazione. L'obiettivo dell'Ipo (initial public offering) è di raccogliere almeno 5 miliardi di dollari. Si tratta del debutto in Borsa più importante di sempre per un'azienda della Silicon Valley. Il titolo prevede di avere come simbolo "Fb".

Ricavi annui +79,5%

Nel prospetto depositato alla Sec si legge che la società, co-fondata dal giovanissimo Marck Zuckerberg, solo otto anni fa, ha utili netti per 668 milioni di dollari nel 2011 e un fatturato di 3,7 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 79,5%. Con i suoi 800 milioni di utenti, Facebook è il sito più visitato al mondo. Con l'obiettivo di raccogliere 5 milioni FB punta a una raccolta record che supera di gran lunga quella di Google del 2004 da 1,9 miliardi di dollari. Al termine dell'offerta in Borsa, poi, il valore di Facebook potrebbe ammontare a circa 100 miliardi di dollari. L'advisor della maxi-operazione sarà Morgan Stanley, affiancata da J.P.Morgan e Goldman Sachs.



Zuckerberg: "Andiamo in Borsa per i dipendenti"

"Vogliamo andare in Borsa per i nostri dipendenti e i nostri investitori" ha affermato Marck Zuckerberg. Zuckerberg possiede il 28,4% si Facebook e, secondo i documenti presentati, nel 2011 ha avuto un salario di 483.333 dollari e un compenso complessivo di 1,49 milioni di dollari.



L'ipo farà ricco Bono

L'Ipo (Initial Public Offering) del social network farà diventare milionari i suoi dipendenti e, fra gli altri, arricchirà Bono, il cantante degli U2, il fondatore di LinkedIn Reid Hoffman, e l'amministratore delegato di Zynga Marc Pincus. Bono, infatti, è anche il fondatore della società di investimento Elevation Partner e la sua quota in Facebook, quando il social network sarà in Borsa, sarà valutata - riporta il Telegraph - un miliardo di dollari, ovvero quanto il cantate ha guadagnato nell'intera carriera negli U2. Anche Hoffman è stato uno dei primi investitori in Facebook. Pincus, con Zynga, invece non solo attira 200 milioni di persone regolarmente sui propri giochi online su Facebook, quali FarmVille e CityVille, ma è lui stesso un investitore del social network più famoso del mondo.



Il giro d'affaro dei social network

Al di là delle consistenti somme relative alla quotazione in Borsa, Facebook del resto appare sempre più al centro dell'economia legata all'It per il fatturato generato dai contatti dei suoi utenti, sia privati che professionali. Un recente studio di Deloitte indicava in 15,3 miliardi di euro il giro d'affari delle aziende europee legate al social network (2,5 miliardi solo in Italia), un'attività che avrebbe contribuito a generare circa 232mila posti di lavoro a livello europeo e quasi 34mila soltanto nel nostro Paese.