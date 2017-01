13:09

- "Siamo orgliosi di quello che abbiamo fatto". Con queste parole il numero uno di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, ha commentato gli ottimi risultati della Chrysler, in utile (183 milioni di dollari) per la prima volta dal 1997. Il gruppo automobilistico ha poi realizzato ricavi per 55 miliardi (+31%). "Ora - aggiunge l'a.d. - andiamo incontro a un nuovo anno di elevate aspettative con la testa bassa, concentrati a eseguire gli obiettivi".