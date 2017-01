Btp-Bund, lo spread chiude a 382 punti

foto Afp Correlati Gli spread in tempo reale

Lo spread Btp-Bund chiude in forte calo a 382,8 punti base dai 417 punti di ieri. Si tratta del livello più basso dai primi di dicembre. Il rendimento del decennale italiano scende al 5,68%.

La discesa dello spread sotto la soglia dei 400 punti fa bene alla Borsa e soprattutto alle banche: Piazza Affari chiude in forte rialzo, migliore d'Europa. L'indice Ftse Mib ha segnato un +2,76% a 16.264 punti, mentre l'All Share ha guadagnato il 2,59%. Sul paniere principale, rally delle banche, capitanate da Mps e Banco popolare che segnano un progresso di oltre il 10%. Molto bene anche Fiat, Stm e Tod's.



Bce: banche verso un ulteriore irrigidimento dello standard del credito

E intanto, le banche dell'area euro prevedono per i prossimi mesi un "ulteriore irrigidimento degli standard di credito, sebbene a un passo più lento rispetto al primo trimestre 2011". E' quanto emerge dall'Indagine sul credito per le banche dell'Eurozona della Bce. Inoltre nel quarto trimestre del 2011 e' aumentato l'inasprimento netto degli standard di credito da parte delle banche dell'area euro.