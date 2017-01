07:41

- La Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo a +0,08%, in scia ad acquisti selettivi sulle attese di nuovi guadagni dei listini per le prospettive di crescita post sisma/tsunami da parte della Corporate Japan. L'indice Nikkei si è attestato a quota 8.809,79 (+7,28 punti), pur frenato dal rialzo dello yen sul dollaro (sceso a 76,18) ed euro (tornato sotto i 100 yen, a 99,55), nonché dai dati congiunturali americani deludenti.