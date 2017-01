21:25

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, dichiara di credere che l'Italia continuerà a "non avere bisogno" di risorse finanziare da parte dell'Unione europea. Nell'intervento all'assemblea nazionale di Parigi dove ha ricevuto il premio Trombinoscope 2011, di personalità europea dell'anno, ha insistito sulla necessità che l'Europa "assista" l'Italia, anche se "non finanziariamente". "E credo che continueremo a non averne bisogno", ha concluso.