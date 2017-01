Benetton lascia la Borsa dopo 25 anni

foto Ap/Lapresse 18:07 - Benetton lascia Piazza Affari. Lo comunica la holding, confermando che è allo studio un'offerta per delistare la società. Benetton dice dunque addio al listino dopo oltre 25 anni di quotazione e lo fa dopo aver raggiunto nei mesi scorsi i minimi storici. A fine anno il valore di Borsa del gruppo ammontava appena a 541 milioni di euro. - Benetton lascia Piazza Affari. Lo comunica la holding, confermando che è allo studio un'offerta per delistare la società. Benetton dice dunque addio al listino dopo oltre 25 anni di quotazione e lo fa dopo aver raggiunto nei mesi scorsi i minimi storici. A fine anno il valore di Borsa del gruppo ammontava appena a 541 milioni di euro.

Edizione Holding, la finanziaria della famiglia che controlla la maggioranza del capitale (67,07%, a cui si aggiunge il 5,66% di azioni proprie) esaminerà l'operazione che consisterebbe nel lancio di un'Opa sul flottante. Si tratta di una quota pari al 27,2%, che all'ultimo prezzo di oggi (4,05 euro) varrebbe circa 200 milioni di euro.



Se però dovesse essere preso in considerazione il prezzo medio degli ultimi sei mesi, il controvalore sarebbe destinato a ridursi. Solo dall'inizio dell'anno infatti il titolo ha segnato un rialzo del 18,21%. Nel comunicato non sono indicati i motivi che hanno orientato la famiglia a prendere questa decisione; sui siti sono circolate voci, peraltro smentite, di eventuali accorpamenti con la spagnola Inditex (Zara).



Il debutto di Benetton sul listino avvenne nel luglio 1986 (l'anno caldo della Borsa, quando vennero quotati ben 42 titoli), e fu seguito nel 1988 dalla quotazione sulla piazza di Francoforte e nel 1989 a New York. Una storia con alti e bassi, con il titolo che aveva toccato il massimo nel gennaio 2000, a 19,2 euro, e il minimo, a 2,72 euro, nell'ultimo scorcio del 2011.