01:37

- La Borsa di Tokyo apre la seduta con un calo dello 0,13% e, nonostante il nuovo Patto di bilancio Ue (il cosiddetto 'fiscal compact') che rafforza le regole di rigore sui conti e l'intesa sulla crescita, sconta le divisioni emerse a Bruxelles su come risolvere la crisi della Grecia. L'indice Nikkei cede a 8.781,44 punti, in scia alla risalita dello yen (il dollaro è a 76,39 e l'euro a 100,33), tornato ad essere trattato sui mercati come bene rifugio.