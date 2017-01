01:23

- "Non escludo affatto che le misure 'salva-Italia' riducano i debiti delle famiglie italiane, ma li riduce molto meno di come sarebbe avvenuto con l'inerzia-Italia". Lo ha detto il premier Mario Monti, in conferenza stampa al termine del vertice Ue, riferendosi a ciò che ha detto Moody's sul salva-Italia.