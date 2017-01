Vertice Ue, Monti soddisfatto: "Conclusa pagina importante per la stabilità dell'euro"

foto Afp 00:49 - "Da parte italiana siamo molto soddisfatti per le conclusioni raggiunte dal vertice Ue di oggi, sia sul fronte del patto sia su quello della dichiarazione sulla crescita". Così il premier Mario Monti ha commentato l'esito del summit a Bruxelles. "Si è conclusa una pagina importante per la stabilità della zona euro ", ha aggiunto il presidente del Consiglio italiano. - "Da parte italiana siamo molto soddisfatti per le conclusioni raggiunte dal vertice Ue di oggi, sia sul fronte del patto sia su quello della dichiarazione sulla crescita". Così il premier Mario Monti ha commentato l'esito del summit a Bruxelles. "Si è conclusa una pagina importante per la stabilità della zona euro ", ha aggiunto il presidente del Consiglio italiano.

Monti si è poi detto molto soddisfatto per l'impegno dell'esecutivo e l'intesa con Camera e Senato. "Sono molto soddisfatto della collaborazione senza precedenti tra il Parlamento e il governo italiano che ha permesso di conseguire ottimi risultati al vertice Ue di Bruxelles", ha spiegato.



Poi qualche parola sui riconoscimenti dell'Ue nei confronti del lavoro fatto nel nostro Paese per fronteggiare la crisi. "L'Italia ha oggi ricevuto importanti riconoscimento a livello di leader europei, in particolare dal presidente della Commissione Ue Jose' Manuel Barroso", ha precisato il premier al termine del vertice.



Sul tema dell'aggravamento e dell'appesantimento del criterio del debito in rapporto al Pil, Monti ha poi spiegato che il Consiglio Ue ha accolto ciò che "il Parlamento e il governo italiano auaspicavano, cioè il pieno riconoscimento degli impegni che tutti hanno sottoscritto: non ci sono ulteriori appesantimenti o aggravi".



Il presidente del Consiglio ha poi espresso grande soddisfazione anche per l'intesa sul patto Ue. "Col nuovo patto l'Europa siede su una roccia forte e su una costituzionalzzata disciplina di bilancio". "Il patto dà tranquillità ai mercati, alla Bce ed ai governi sulla disciplina di bilancio", ha spiegato.



Riferendosi alla Germania, il premier ha poi aggiunto che sul tema della crescita, "tutti i Paesi, anche i più orientati alla disciplina, non hanno più disagio a parlare di crescita perché sanno che questa non sarà perseguita in deficit". "L'Italia ha apportato un contributo molto incisivo, c'è forte traccia italiana sulla dichiarazione sulla crescita e l'occupazione approvata oggi", ha aggiunto.



"I rischi recessivi li corre l'Europa e l'italia non ne è esente", ha precisato Monti. "Non guardiamo comunque a questa pur necessaria opera di corroboramento di questi fondi con gli occhi di chi pensi di aver bisogno del denaro di questi fondi", ha proseguito.



"Siamo confortati dall'andamento dei mercati e dai giudizi sulla politica economica italiana e quindi non guardiamo ai fondi salva-Stati europei con l'occhio di chi pensi di avere bisogno del denaro di questi fondi - ha spiegato ancora -. Ci sentiamo più coprotagonisti della governance europea che destinatari di risorse".



Poi il tasto dolente della disoccupazione e uno sguardo al futuro. "La disoccupazione giovanile è una vera piaga", ha spiegato il premier Mario Monti. "L'Italia sta attraversando un passaggio difficile, molto severo, che le consentirà, ci credo proprio, di non andare a sbattere contro il muro contro il quale stava andando a sbattere", ha aggiunto.