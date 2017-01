23:26

- Chiusura con il segno meno oggi per Wall Street, con il Dow Jones che scende dello 0.05 per cento a 12.653 punti; il Nasdaq che scende dello 0,16 per cento a 2.811,94 punti; lo S&P 500 che scende dello 0,25 per cento a 1.313,02 punti.