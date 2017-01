17:51

- La Borsa di Milano chiude in netta flessione, con il Ftse Mib che perde l'1,21% a 15.753 punti e il Ftse All Share che finisce a -1,15% a 16.660. Negativi anche gli altri mercati europei, da Francoforte (-1,04%) a Parigi (-1,6%), a Madrid (-1,62%). I forti dubbi che gravano sull'accordo tra la Grecia e i creditori privati del Paese non fanno bene ai listini, dove le banche sono i titoli più penalizzati dalle vendite.