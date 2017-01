16:05

- Deciso calo per gli indici della Borsa di New York in avvio di giornata: il Dow Jones perde lo 0,62% e il Nasdaq lo 0,90%. A pesare sui listini sono le rinnovate tensioni sulla crisi del debito europeo dopo il mancato accordo della Grecia con i creditori privati e anche i timori che il Portogallo debba chiedere un secondo piano di aiuti. Deprimono i listini anche i dati Usa sulla spesa personale, invariata a dicembre contro un atteso +0,1%.