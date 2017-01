Juncker: "L'Italia è ben servita da Monti"

foto Ap/Lapresse

16:56

- Il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, al suo arrivo al vertice Ue a Bruxelles, ha parole di elogio per il nostro Paese. Per Juncker "l'Italia è meravigliosamente ben servita da Monti. Mi sembra che la politica italiana abbia ritrovato la via della ragione". Il primo summit europeo dell'anno dovrebbe, nelle intenzioni dei diversi leader, archiviare la fase della crisi del debito e aprire quella per il rilancio della crescita.