14:50

- "Servono seri sforzi per la deregulation, la crescita e il lavoro: questi sono i temi della mia agenda e credo che su questi avrò un forte sostegno". Lo ha detto il premier britannico David Cameron, al suo arrivo a Bruxelles per il vertice del Consiglio europeo. La Gran Bretagna è l'unico Paese che non partecipa al nuovo Patto di bilancio, negoziato invece da 26 governi.