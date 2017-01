13:56

- La Spagna non raggiungerà gli obiettivi di bilancio per il 2012 e dopo le previsioni macroeconomiche della Commissione Ue, il 23 febbraio, deciderà le misure da prendere in una tale emergenza. Lo ha detto oggi il premier spagnolo Mariano Rajoy dopo l'incontro col presidente della Commissione Ue Josè Barroso, il quale ha ha chiesto alla Spagna di presentare "un piano dettagliato di misure ad hoc".