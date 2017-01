foto Ap/Lapresse Correlati Gli spread in tempo reale

Il Tesoro ha collocato tutti i due miliardi di Btp a 10 anni nell'asta di oggi con rendimenti in calo al 6,08% dal 6,98% dell'ultima analoga asta di dicembre. Giù anche i rendimenti nell'asta per i Btp a 5 anni. Il Tesoro ha collocato 3,57 miliardi di euro di titoli a scadenza 2017 contro una richiesta di 4,63 miliardi di euro. Il tasso è del 5,39% contro il precedente 6,47%, a un livello leggermente superiore alle attese degli analisti.

Spread Btp-Bund chiude a 430

L'esito dell'asta segnala dunque una situazione in miglioramento per il mercato dei titoli di Stato, ma lo spread tra i Btp e i corrispondenti Bund tedeschi, chiude a 430 punti base, dopo aver toccato quota 431 nel corso della seduta, con il rendimento del titolo italiano a 10 anni al 6,09%.



Piazza affari chiude in rosso

E intanto la Borsa di Milano chiude in netta flessione, con il Ftse Mib che perde l'1,21% a 15.753 punti e il Ftse All Share che finisce a -1,15% a 16.660. Negativi anche gli altri mercati europei, da Francoforte (-1,04%) a Parigi (-1,6%), a Madrid (-1,62%). I forti dubbi che gravano sull'accordo tra la Grecia e i creditori privati del Paese non fanno bene ai listini, dove le banche sono i titoli più penalizzati dalle vendite, in linea con lo stoxx europeo di settore (-3,07%). Unicredit, che venerdì ha terminato l'aumento di capitale, chiude in calo del 2,36%, Intesa Sanpaolo perde il 2,2%. Pop Milano cede quasi il 6%, seguita a breve distanza da Banco Popolare, Mediobanca e Montepaschi. Finmeccanica è stato il peggior titolo del listino con perdite superiori al 6%.