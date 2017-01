11:13

- Il salvataggio della Grecia costerà 15 miliardi di euro in più del previsto. Lo rivela Der Spiegel citando le nuove stime di Commissione Ue, Bce e Fmi, secondo le quali per il secondo pacchetto di salvataggio di Atene non basteranno i previsti 130 miliardi di euro, ma bisognerà aggiungerne altri 15 per un totale di 145 miliardi di euro. I motivi di questo aumento vengono visti nel peggioramento della situazione economica greca.