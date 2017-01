15:49

- Wall Street comincia la giornata in negativo, con il Dow Jones a -0,14% a 12.712 punti e il Nasdaq a -0,25% a 2.798 punti. Un avvio in rosso dovuto in primo luogo ai dati sul Pil americano, cresciuto sotto le attese nel quarto trimestre dell'anno. Gli analisti prevedevano infatti un +3%, ma il dato si è fermato al 2,8% dopo un terzo trimestre a +1,8%.