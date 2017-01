Draghi: "Adesso ricreare fiducia nell'Eurozona"

foto Ap/Lapresse 15:10 - "Sono stati i quattro anni più lunghi della mia vita". Il governatore della Bce Mario Draghi ha definito così gli anni scanditi dalla crisi economica e finanziaria, intervenendo al World Economic Forum di Davos. Ha poi commentato il momento difficile dicendo che "i mercati stanno esagerando il rischio del debito governativo". E ancora, ha dato un segnale positivo sul credito, spiegando che "le banche oggi hanno più capitale e stanno meglio". - "Sono stati i quattro anni più lunghi della mia vita". Il governatore della Bce Mario Draghi ha definito così gli anni scanditi dalla crisi economica e finanziaria, intervenendo al World Economic Forum di Davos. Ha poi commentato il momento difficile dicendo che "i mercati stanno esagerando il rischio del debito governativo". E ancora, ha dato un segnale positivo sul credito, spiegando che "le banche oggi hanno più capitale e stanno meglio".

"Dobbiamo ricreare la fiducia tra i paesi dell'area euro" ha detto Draghi, parlando della creazione di un'unione fiscale in Europa e spiegando che "un'unione fiscale come quella a cui potrebbe arrivare l'Europa sulla base del "fiscal compact" non comincia dalla condivisione dei rischi fra Paesi, ma da misure interne che restituiscano "fiducia" in alcuni Paesi dell'euro".



E, per il presidente della Bce, "il "Fiscal compact", questa serie di regole a livello di trattato, è molto importante perché di base sottrae dalla sovranità nazionale parte della discrezionalità della politica fiscale".



"Sappiamo per certo che abbiamo evitato un enorme credit crunch, un'enorme crisi di liquidità" ha detto Draghi. Sull'ipotesi che la politica monetaria debba anche prendere in considerazione i rischi al ribasso dell'inflazione, il presidente della Bce ha spiegato: "La Banca centrale europea difende la stabilità dei prezzi in entrambe le direzioni".